Большие ожидания от Италии

Италия из-за пропуска ЧМ-2018 надолго ушла в тень на международной арене. А теперь планирует триумфальное возвращение – на родине "Скуадре Адзурре" прочат большой успех. Роберто Манчини перестроил команду, поставив красивый комбинационный футбол. К Евро-2020 итальянцы подошли с 27-матчевой беспроигрышной серией.

Стартовый состав от Манчини на первую игру легко было спрогнозировать. Тренер обошелся без сюрпризов. Его визави Шенол Гюнеш также выставил ожидаемый состав с Йылмазом и Чалханоглу во главе. Италия выглядела явным фаворитом встречи, играя дома в Риме. Турцию, правда, также не списывали. Многие отводили "янычарам" статус темной лошадки турнира.

Турция – Италия – видео голов

Одностороннее движение с надеждами на арбитров

Италия сразу захватила инициативу и тотально доминировала. Базовая статистика первого тайма хорошо передает картину игры – 0:14 по ударам, 33% на 67% владение. "Скуадра Адзурра" не выпускала соперника за центр поля, строя затяжные атаки.

Роберто Манчини использовал привычную асимметричную схему, в которой правый защитник Флоренци помогал разыгрывать мяч из глубины, а левый защитник Спинаццола поднимался выше и комбинировал с Инсинье. Взаимодействие последних двух регулярно создавало остроту. Подключения Спинаццола пытался нейтрализовать Караман – вингер отрабатывал по визави до собственной штрафной.

Сначала у итальянцев мало что получалось, защитный блок Шенола Гюнеша держал удар. Однако в середине тайма посыпались моменты. Инсинье классно обыгрался с Берарди, но не попал в дальний угол. Иммобиле в нескольких эпизодах также не хватило точности. Хорошо держался турецкий голкипер. Чакыр чудом вытащил мяч из-под перекладины после удара Кьеллини головой!

Турки до перерыва ничего не предложили в ответ. Йылмаз дважды зацепился за мяч на чужой половине, но партнеры его не поддержали. Турция выстояла первый тайм, в частности, благодаря арбитрам. Италия трижды претендовала на пенальти: фол против Бареллы, Сеюнджю с помощью руки заблокировал удар Иммобиле, Спинаццола попал в руку Челика. Главный судья и VAR не поставили ни одного 11-метрового.

Берарди и Спинаццола – теневые герои мощной Италии

На второй тайм тренеры освежили один фланг. Роберто Манчини выпустил направо Ди Лоренцо, а Шенол Гюнеш – туда же Ундера. Дженгиз даже заставил Доннарумму вступить в игру, но это была ложная тревога. Турция не продолжила атаковать. При этом "янычары" немного раскрылись, появились разрывы между линиями.

Италия мгновенно этим воспользовалась. Вертикальная атака, партнеры быстро доставили мяч к Берарди, а тот прекрасно разобрался в штрафной. Мераш поскользнулся и открыл зону, Доменико прострелил вдоль ворот, а Демираль срезал мяч в сетку. Первый гол Евро-2020! Очень радостно за Берарди, который провел отличный матч, прессингуя, смещаясь в центр поля и перегружая противоположный фланг. 5 передач под удар – хорошая работа вингера, даже не учитывая гол.

"Скуадра Адзурра" вскоре удвоила преимущество. На этот раз засиял второй герой – Спинаццола. Мощный удар Лео потянул голкипер, а Иммобиле быстро сориентировался на добивании! Фулбек Ромы сегодня был лучшим на поле. Прекрасно подключался к атакам, обыгрывал соперников один в один (75% успешности дриблинга), отдавал качественные передачи в штрафную, хорошо чувствовал партнеров.

В победе Италии уже не возникало никаких сомнений. Турки и так слишком долго оставались в игре благодаря сейвам Чакыра, который тянул выстрелы Спинаццолы и Локателли. Однако в конце встречи вратарь решил не оставаться светлым пятном Турции и привез третий гол. Чакыр плохо выбил от ворот – Инсинье не простил. 3:0! Италия торжествует в матче-открытии Евро-2020! Завтра в этой же группе сыграют Швейцария и Уэльс.

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