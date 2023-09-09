Товарищеский матч

Саудовская Аравия – Коста-Рика – 1:3

Голы: Аль-Болеахи, 68 – Кальво, 12, Угальде, 32, Леаль, 89

Манчини посреди отбора Евро-2024 бросил родную сборную Италии и соблазнился щедрым предложением саудовцев. Впрочем, первый матч оказался откровенным провалом – поражение 1:3 от скромных костариканцев.

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Еще больше интересного происходило вне футбольного поля. Товарищескую встречу принимал стадион Ньюкасла, которым фактически владеет королевская семья Саудовской Аравии. Перед матчем фанаты "сорок" устроили протест, поскольку им не понравилось использование легендарного Сент-Джеймс Парк в качестве площадки для прихотей саудовцев. Болельщики вышли с плакатами, напоминая о репрессиях и серьезных нарушениях прав человека в СА. Саму игру посетили жалкие 5 тысяч зрителей, хотя Сент-Джеймс Парк вмещает в 10 раз больше.

Строгие методы новых руководителей ощутил на себе и Роберто Манчини. Итальянцу запретили общаться с прессой после поражения. Следующий спарринг запланирован на 12 сентября – Южную Корею также примут на Сент-Джеймс Парк.

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