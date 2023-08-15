"Объяснил Гравине (президент Федерации футбола Италии), что в эти месяцы мне нужна поддержка и покой, но он этого не сделал, поэтому я ушел в отставку. Должен ли я это сделать раньше? Возможно. Но я покинул сборную за 25 дней до матча, а не за 3.

Сборная Италии сенсационно осталась без тренера – Манчини ушел в отставку за месяц до игры с Украиной

Гравина целый год пытался революционизировать мой персонал. Я пытался сказать ему, что он может добавить пару новых лиц, но он не может убрать двух участников штаба, который работает и побеждает. Во всяком случае, это я должен решать, нужно ли заменить члена моего штаба.

Гравина некоторое время думал о делах совсем иначе, чем я. Меня убили только за мое решение уйти. Я хотел дать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел.

Попросил Федерацию убрать из моего контракта пункт о праве уволить меня в случае невыхода на Евро-2024. Попросил это лишь для того, чтобы иметь покой и тишину в течение следующих нескольких месяцев. Очевидно, я бы ушел, если бы все пошло не так хорошо, и мы не смогли пройти квалификацию", – цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, что Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 после невыхода на ЧМ-2018 и привел команду к чемпионству на Евро-2020. "Скуадра адзурра" также является соперником сборной Украины по отбору на Евро-2024 – матч между командами запланирован на 12 сентября.