Роберто Манчіні навряд мріяв про такий перший матч у статусі головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Товариський матч

Саудівська Аравія – Коста-Рика – 1:3

Голи: Аль-Болеахі, 68 – Кальво, 12, Угальде, 32, Леаль, 89

Манчіні посеред відбору Євро-2024 кинув рідну збірну Італії і спокусився на щедру пропозицію саудівців. Втім, перший матч виявився відвертим провалом – поразка 1:3 від скромних костариканців.

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Ще більше цікавого відбувалося поза футбольним полем. Товариську зустріч приймав стадіон Ньюкасла, яким фактично володіє королівська родина Саудівської Аравії. Перед матчем фанати "сорок" влаштували протест, оскільки їм не сподобалося використання легендарного Сент-Джеймс Парк у якості майданчика для забаганок саудівців. Вболівальники вийшли з плакатами, нагадуючи про репресії і серйозні порушення прав людини в СА. Саму гру відвідали жалюгідні 5 тисяч глядачів, хоча Сент-Джеймс Парк вміщує у 10 разів більше.

Суворі методи нових керівників відчув на собі і Роберто Манчіні. Італійцю заборонили спілкуватися з пресою після поразки. Наступний спаринг заплановано на 12 вересня – Південну Корею також прийматимуть на Сент-Джеймс Парк.

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