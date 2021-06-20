"Мы играем в футбол, чтобы одерживать победы, и тот факт, что это будет тяжелый матч, третий для Италии за десять дней, не играет никакой роли. Сборная Уэльса – крепкая команда, которая в последние годы стабильно добивается успеха. В ее составе играют техничные, и в то же время, физически сильные футболисты. Когда я работал в английской Премьер-лиге, то пересекался с командами Бейла. Это фантастический игрок.

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Уэльс – сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель – победить.

1/8 финала? Мы будем играть в Лондоне или в Амстердаме, для нас это не проблема. Также нет никакой разницы, с кем играть, мы всегда стремимся к победе, пусть это даже будет наша третья игра за десять дней. У нас 26 игроков примерно одного класса", – цитирует Манчини прес-служба УЕФА.

Напомним, уже сегодня Италия сыграет против Уэльса в борьбе за первое место в группе A, начало в 19:00. Отметим, что сборная Украины в случае попадания на второе место в группе B в плей-офф встретится с одной из этих команд.

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