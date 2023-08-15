"Пояснив Гравіні (президент Федерації футболу Італії), що в ці місяці мені потрібна підтримка і спокій, але він цього не зробив, тому я пішов у відставку. Чи мав я це зробити раніше? Можливо. Але я залишив збірну за 25 днів до матчу, а не за 3.

Збірна Італії сенсаційно залишилася без тренера – Манчіні пішов у відставку за місяць до гри з Україною

Гравіна цілий рік намагався революціонізувати мій персонал. Я намагався сказати йому, що щонайбільше він може додати кілька нових облич, але він не може прибрати двох учасників штабу, який працює та перемагає. У всякому разі, це я повинен вирішувати, чи треба замінити члена мого штабу.

Гравіна деякий час думав про справи зовсім інакше, ніж я. Мене вбили лише за моє рішення піти. Я хотів дати сигнал президенту, він міг би мені допомогти, якби захотів.

Попросив Федерацію прибрати з мого контракту пункт про право звільнити мене в разі невиходу на Євро-2024. Попросив це лише для того, щоб мати спокій і тишу протягом наступних кількох місяців. Очевидно, я б пішов, якби все пішло не так добре і ми не змогли пройти кваліфікацію", – цитує Манчіні Football Italia.

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Нагадаємо, що Роберто Манчіні очолив збірну Італії в травні 2018 року після невиходу на ЧС-2018 та привів команду до чемпіонства на Євро-2020. "Скуадра адзурра" також є суперником збірної України у відборі на Євро-2024 – матч між командами запланований на 12 вересня.