"Как я уже сказал, на этом турнире много хороших команд. Но если бы мне пришлось назвать одну, то я, вероятно, выбрал бы Францию, ведь она – действующий чемпион мира. У них была очень молодая команда на победном чемпионате мира в 2018 году, поэтому сейчас она еще сильнее.

Евро-2020: Манчини определил финальный список сборной Италии

По-моему, мы можем встретиться только в финале. Будем надеяться, что сыграем с французами в решающем матче", – цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Италии встретится со Швейцарией, Турцией и Уэльсом.

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