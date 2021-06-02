Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с окончательной заявкой национальной команды на грядущий чемпионат Европы.

В перечень участников Евро-2020 попали 26 игроков, сообщает официальный твиттер сборной.

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Алленаторе Манчини в последний момент отцепил от заявки Италии трех исполнителей: своего однофамильца Джанлуку из Ромы, хавбека Аталанты Маттео Пессину и нападающего Наполи Маттео Политано. Зато свой шанс получил молодой нападающий Сассуоло Джакомо Распадори.

Вратари: Доннарумма, Мерет, Сиригу

Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон, Флоренци, Спинаццола, Толои

Полузащитники: Барелла, Кристанте, Жоржиньо, Локателли, Пеллегрини, Сенси, Верратти

Нападающие: Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Распадори

К слову, на групповом этапе чемпионата Европы "Скуадра Адзурра" встретится с командами Турции, Уэльса и Швейцарии. Первый матч – 11 июня против турок.

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