Манчини: Большая часть состава сборной Италии на Евро уже определена

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заверил, что заявка команды для участия в Евро-2020 практически сформирована.

"Большая часть состава на Евро-2020 уже определена. Нам нужно улучшать нашу игру, но это не значит, что мы не можем пройти весь путь. Мотивация не будет проблемой, особенно после того, как мы не смогли пройти отбор на чемпионат мира 2018 года .

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Да, у этих игроков нет много опыта на крупных турнирах. Но это хорошо, потому что это означает, что мы просто все представляем Италию. Что-то вспыхнуло внутри нас, и мы поняли, что можем сделать нечто действительно особенное", – приводит слова Манчини Sky Italia.

Напомним, Италия на групповом этапе Евро-2020 будет противостоять Турции, Швейцарии и Уэльсу.

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