toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ИНТЕР - МИЛАН БАРСЕЛОНА

Манчини: Большая часть состава сборной Италии на Евро уже определена

12:56 41 Читати українською
Манчини: Большая часть состава сборной Италии на Евро уже определена
Роберто Манчини / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заверил, что заявка команды для участия в Евро-2020 практически сформирована.

"Большая часть состава на Евро-2020 уже определена. Нам нужно улучшать нашу игру, но это не значит, что мы не можем пройти весь путь. Мотивация не будет проблемой, особенно после того, как мы не смогли пройти отбор на чемпионат мира 2018 года .

Манчини: Соперники немного боятся Италию после хорошего отборочного цикла

Да, у этих игроков нет много опыта на крупных турнирах. Но это хорошо, потому что это означает, что мы просто все представляем Италию. Что-то вспыхнуло внутри нас, и мы поняли, что можем сделать нечто действительно особенное", – приводит слова Манчини Sky Italia.

Напомним, Италия на групповом этапе Евро-2020 будет противостоять Турции, Швейцарии и Уэльсу.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча
00:47
526
Теги
Италия Италия Роберто Манчини Роберто Манчини Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
27
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук