Манчіні: Більша частина складу збірної Італії на Євро вже визначена

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні запевнив, що заявка команди для участі на Євро-2020 практично сформована.

"Більша частина складу на Євро-2020 вже визначена. Нам потрібно поліпшувати нашу гру, але це не означає, що ми не можемо пройти весь шлях. Мотивація не буде проблемою, особливо після того, як ми не змогли пройти відбір на чемпіонат світу 2018 року.

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Так, у цих гравців немає багато досвіду на великих турнірах. Але це добре, тому що це означає, що ми просто всі представляємо Італію. Щось спалахнуло всередині нас, і ми зрозуміли, що можемо зробити дещо дійсно особливе", – наводить слова Манчіні Sky Italia.

Нагадаємо, Італія на груповому етапі Євро-2020 протистоятиме Туреччині, Швейцарії та Уельсу.

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