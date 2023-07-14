Бавария завершает подписание Кайла Уокера, тогда как защитник мюнхенцев Бенжамен Павар может отправиться в обратном направлении, сообщает Фабрицио Романо.

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Sky Sport информирует, что Уокер дал согласие на переход в Баварию – чемпион Германии заплатит смешные 15 млн евро + бонусы за победителя Лиги чемпионов.

"Горожане" же рассматривают Павара в статусе замены Кайлу. Француз сыграл в 43 матчах за Баварию в прошлом сезоне, в которых отметился 7 голами и 1 ассистом. Уокер же за 39 поединков за Ман Сити записал в свой актив 1 ассист.

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EXCLUSIVE: Manchester City have now Benjamin Pavard on top of their list as new right back. #MCFC



Pavard is Man City’s priority in case Kyle Walker will join Bayern, deal advanced on player side but not completed yet.



Bayern and City will discuss about Walker and Pavard. pic.twitter.com/Fdkrk5YqpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023