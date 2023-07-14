Манчестер Сити и Бавария могут обменяться звездными защитниками
Кайл Уокер и Бенжамен Павар близки к смене клубов.
Бавария завершает подписание Кайла Уокера, тогда как защитник мюнхенцев Бенжамен Павар может отправиться в обратном направлении, сообщает Фабрицио Романо.
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Sky Sport информирует, что Уокер дал согласие на переход в Баварию – чемпион Германии заплатит смешные 15 млн евро + бонусы за победителя Лиги чемпионов.
"Горожане" же рассматривают Павара в статусе замены Кайлу. Француз сыграл в 43 матчах за Баварию в прошлом сезоне, в которых отметился 7 голами и 1 ассистом. Уокер же за 39 поединков за Ман Сити записал в свой актив 1 ассист.
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