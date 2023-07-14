Баварія завершує підписання Кайла Вокера, тоді як захисник мюнхенців Бенжамен Павар може вирушити у зворотному напрямку, повідомляє Фабріціо Романо.

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Sky Sport інформує, що Вокер дав згоду на перехід в Баварію – чемпіон Німеччини заплатить смішні 15 млн євро + бонуси за переможця Ліги чемпіонів.

"Містяни" ж розглядають Павара в статусі заміни Кайлу. Француз зіграв у 43 матчах за Баварію в минулому сезоні, в яких відзначився 7 голами та 1 асистом. Вокер же за 39 поєдинків за Ман Сіті записав до свого активу 1 асист.

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EXCLUSIVE: Manchester City have now Benjamin Pavard on top of their list as new right back. #MCFC



Pavard is Man City’s priority in case Kyle Walker will join Bayern, deal advanced on player side but not completed yet.



Bayern and City will discuss about Walker and Pavard. pic.twitter.com/Fdkrk5YqpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023