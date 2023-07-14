Манчестер Сіті та Баварія можуть обмінятись зірковими захисниками
Кайл Вокер та Бенжамен Павар близькі до зміни клубів.
Баварія завершує підписання Кайла Вокера, тоді як захисник мюнхенців Бенжамен Павар може вирушити у зворотному напрямку, повідомляє Фабріціо Романо.
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Sky Sport інформує, що Вокер дав згоду на перехід в Баварію – чемпіон Німеччини заплатить смішні 15 млн євро + бонуси за переможця Ліги чемпіонів.
"Містяни" ж розглядають Павара в статусі заміни Кайлу. Француз зіграв у 43 матчах за Баварію в минулому сезоні, в яких відзначився 7 голами та 1 асистом. Вокер же за 39 поєдинків за Ман Сіті записав до свого активу 1 асист.
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