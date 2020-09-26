Зинченко вернулся к тренировкам с Манчестер Сити – украинец получил повреждения перед матчем АПЛ
14:51 - Читати українською
Игрок "горожан" Александр Зинченко, похоже, восстановился от мини-травмы.
Украинец вернулся в расположение Манчестер Сити и уже успел принять участие в тренировке команды.
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Отметим, что Зинченко не попал в заявку "горожан" на поединок против Вулверхэмптона из-за повреждения приводящей мышцы. Манчестер Сити и без помощи Александра уверенно переиграл "волков" со счетом 3:1.
В прошлом сезоне украинец провел в футболке Сити 25 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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