Манчестер Юнайтед попытается соблазнить Гризманна ценным подарком

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может получить предложение, от которого очень трудно отказаться.

Антуан Гризманн стал приоритетной целью Манчестер Юнайтед для усиления атакующей линии. Барса заинтересована в трансфере чемпиона мира, ведь дебютный сезон француза в каталонском лагере не впечатлил боссов клуба.

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Манкунианцы отчаянно борются за звездного форварда и готовы отдать ему культовый седьмой номер, под которым выступали легенды МЮ (Джордж Бест, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Криштиану Роналду.)

Стоит отметить, что именно с цифрой 7 на спине Антуан защищает цвета сборной Фрнации, а также ранее выступал в Атлетико. Ожидается, что сумма перехода составит около 100 млн евро.

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