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Манчестер Юнайтед попытается соблазнить Гризманна ценным подарком

14:35 135 Читати українською
Манчестер Юнайтед попытается соблазнить Гризманна ценным подарком
Антуан Гризманн / Фото Diario AS

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может получить предложение, от которого очень трудно отказаться.

Антуан Гризманн стал приоритетной целью Манчестер Юнайтед для усиления атакующей линии. Барса заинтересована в трансфере чемпиона мира, ведь дебютный сезон француза в каталонском лагере не впечатлил боссов клуба.

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Манкунианцы отчаянно борются за звездного форварда и готовы отдать ему культовый седьмой номер, под которым выступали легенды МЮ (Джордж Бест, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Криштиану Роналду.)

Стоит отметить, что именно с цифрой 7 на спине Антуан защищает цвета сборной Фрнации, а также ранее выступал в Атлетико. Ожидается, что сумма перехода составит около 100 млн евро.

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