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Гризманн стал трансферной целью сразу двух грандов – Барселона готова к переговорам

22:32 31 Читати українською
Гризманн стал трансферной целью сразу двух грандов – Барселона готова к переговорам
Антуан Гризманн / Фото TEAMtalk

Информация о желании Барсы избавиться от своего нападающего Антуана Гризманна сразу всколыхнула трансферный рынок.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ готовят своих представителей к переговорам с Барселоной, сообщает Sport.es.

Барселона сенсационно выставила Гризманна на трансфер

Именно английский и французский гранды являются главными претендентами на форварда каталонцев Гризманна, которого "блаугранас" намерены выставить на трансфер. Ожидается, что сумма перехода составит около 100 млн евро.

Напомним, летом 2019-го Барселона приобрела 29-летнего француза у Атлетико за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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