Манчестер Юнайтед и Боруссия Д приблизились к закрытию трансфера Санчо
21:21 - Читати українською
Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо в ближайшее время вернется на родину.
Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.
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"Шмели" получат за своего таланта 85 млн евро и разнообразные бонусы, которые могут начислить еще +10 млн. Напомним, действующий контракт 21-летнего англичанина с Боруссией рассчитан до лета 2023-го.
К слову, в сезоне 2020/21 Санчо провел 38 матчей, отметился 16 голами и сделал 20 ассистов.
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