Услуги 25-летнего форварда предложили Реалу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на английские СМИ.

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Марсьяль не входит в планы Манчестер Юнайтед, а потому его агенты уже начали поиски нового клуба. Отмечается, что на желание уйти из МЮ влияют факторы потенциального прихода Джейдона Санчо и еще одного форварда – Харри Кейна или Эрлинга Холанда.

К слову, контракт Антони Марсьяля с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне в активе француза 36 матчей, 7 голов и 9 ассистов.

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