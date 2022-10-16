В воскресенье на "Олд Траффорд" заглянет Ньюкасл. Поединок 11 тура АПЛ начнется в 16:00 по киевскому времени.

Трансляция

Противостояние МЮ и Ньюкасла, соседствующих в турнирной таблице, смотрите на setantasports.com. Комментировать игру будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Ньюкасл: Поуп – Тріипьєр, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Бруно Гимараес, Виллок – Альмирон, Вилсон, Мерфи.

Арбитры

Главный рефери – Крейг Поусон, ассистенты: Марк Перри и Скотт Леджер, четвертый рефери – Девид Кут, суддьи VAR: Джарред Джиллетт, Нил Девис.

Текущая форма

Ньюкасл, идущий шестым в АПЛ, в этом сезоне уступал лишь однажды – 1:2 Ливерпулю в пятом туре. В последних двух октябрьских поединках "сороки" разгромно побеждали: Фулхэм (4:1) и Брентфорд (5:1). В предыдущем матче на поле вернулся Аллен Сен-Максимен, не игравший с конца августа. Также в хорошей форме находится Бруно Гимараес, в активе которого дубль в прошлом туре.

Бруно Гимараес (слева) с партнерами

Манчестер Юнайтед опережает Ньюкасл на одно очко и одну позицию в турнирной таблице. На прошлой неделе команда Эрика Тен Хага победила Эвертон (2:1) и Омонию (3:2) в Лиге Европы, оправившись от погрома в дерби от Манчестер Сити (3:6).

В четверг в поединке Лиги Европы МЮ уже в компенсированное время вырвал победу в домашней встрече с Омонией благодаря голу Скотта Мактоминая – 1:0. Следовательно, с одной стороны, у Манчестер Юнайтед меньше времени на отдых, с другой – положительные эмоции помогут лучше настроиться на игру с Ньюкаслом.

Мактоминай против Омонии

История противостояний

Манчестер Юнайтед является очень неудачным оппонентом для Ньюкасла. В последних пяти встречах МЮ побеждал четырежды. В общей сложности за все прошедшее десятилетие Ньюкасл лишь трижды обыгрывал МЮ.

Предыдущий матч этих соперников на "Сент-Джеймс Парк" в декабре завершился вничью 1:1. Тогда на гол Аллена Сен-Максимена точным ударом ответил Эдинсон Кавани.

Кавани забивает Ньюкаслу

Кадровая ситуация

В лазарете МЮ находятся Харри Магуайр, Арон Ван-Биссака, Донни ван де Бек и Брэндон Уильямс. Под вопросом участие в игре против Ньюкасла Антони Марсьяля. Точно не сыграет в воскресенье дисквалифицированный Скотт Мактоминай.

Еще не скоро будут помогать "сорокам" травмированные вратарь Карл Дарлоу и защитник Эмиль Крафт. Вскоре должны вернуться полузащитник Джонджо Шелви и нападающий Александр Исак, однако против МЮ они, скорее всего, не сыграют. Оба залечивали повреждение бедра.