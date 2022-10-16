Трансляція

Протистояння МЮ та Ньюкасла, які є сусідами у турнірній таблиці, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме гру Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу – Каземіро, Еріксен, Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Лонгстафф, Бруно Гімараєс, Віллок – Альмірон, Вілсон, Мерфі.

Арбітри

Головний рефері – Крейг Поусон, асистенти: Марк Перрі та Скотт Леджер, четвертий рефері – Девід Кут, судді VAR: Джарред Джиллетт, Ніл Девіс.

Поточна форма

Ньюкасл, що йде шостим в АПЛ, у цьому сезоні поступався лише одного разу – 1:2 Ліверпулю у п’ятому турі. В останніх двох жовтневих поєдинках "сороки" розгромно перемагали: Фулхем (4:1) та Брентфорд (5:1). У попередньому матчі на поле повернувся Аллен Сен-Максімен, який не грав з кінця серпня. Також у хорошій формі перебуває Бруно Гімараєс, в активі якого дубль у минулому турі.

Бруно Гімараєс (ліворуч) з партнерами

Манчестер Юнайтед випереджає Ньюкасл на одне очко та на одну позицію у турнірній таблиці. Минулого тижня команда Еріка Тен Хага перемогла Евертон (2:1) та Омонію (3:2) у Лізі Європи, оговтавшись від погрому в дербі від Манчестер Сіті (3:6).

У четвер в поєдинку Ліги Європи МЮ вже у компенсований час вирвав перемогу в домашній зустрічі з Омонією завдяки голу Скотта Мактоміная – 1:0. Відтак, з одного боку, у Манчестер Юнайтед менше часу на відпочинок, з іншого – позитивні емоції допоможуть краще налаштуватися на гру з Ньюкаслом.

Мактомінай проти Омонії

Історія протистоянь

Манчестер Юнайтед є вкрай невдалим опонентом для Ньюкасла. В останніх п’яти зустрічах МЮ перемагав чотири рази. Загалом же за усе минуле десятиліття Ньюкасл лише тричі обігрував МЮ.

Попередній матч цих суперників на "Сент-Джеймс Парк" у грудні завершився внічию 1:1. Тоді на гол Аллена Сен-Максімена влучним ударом відповів Едінсон Кавані.

Кавані забиває Ньюкаслу

Кадрова ситуація

У лазареті МЮ перебувають Харрі Магуайр, Арон Ван-Біссака, Донні ван де Бек та Брендон Вільямс. Під питанням участь у грі проти Ньюкасла Антоні Марсьяля. Точно не зіграє у неділю дискваліфікований Скотт Мактомінай.

Ще не скоро допомагатимуть "сорокам" травмовані воротар Карл Дарлоу та захисник Еміль Крафт. Вже невдовзі мають повернутися півзахисник Джонджо Шелві та нападник Александр Ісак, однак проти МЮ вони, скоріш за все, не зіграють. Обидва заліковували ушкодження стегна.