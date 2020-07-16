Манчестер Юнайтед – Челси: Сульшер пожаловался на календарь перед полуфиналом Кубка Англии

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер заявил о несправедливости перед поединком 1/2 финала КА.

"Очевидно, что у нас есть опасения, так как в Челси будет над 48 часов отдыха, чем у нас. Это не честно.

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Перед рестартом сезона мы говорили о честном расписании, и, конечно, оно таковым не является. Будущие две недели будут суетливыми, но мы в хорошей форме. Ребята не чувствовали себя настолько хорошо годами, я уверен.

К концу прошлого сезона нам стало ясно, что команда недостаточно хорошо готова. Было несколько травм. В этом сезоне такой проблемы нет.

Для нас это не станет проблемой, мы не будем бояться, но 24 часа, 48 часов – это большая разница на этом отрезке сезона", – цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Челси разыграют между собой путевку в финал Кубка Англии 19 июля, начало в 20:00.

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