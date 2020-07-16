Манчестер Юнайтед – Челсі: Сульшер поскаржився на календар перед півфіналом Кубка Англії

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив про несправедливість перед поєдинком 1/2 фіналу КА.

"Очевидно, що у нас є побоювання, позаяк у Челсі буде над 48 годин більше відпочинку, ніж у нас. Це не чесно.

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Перед рестартом сезону ми говорили про чесний розклад, і, звичайно, він не є таким. Майбутні два тижні будуть метушливими, проте ми в хорошій формі. Хлопці не відчували себе настільки добре роками, я впевнений.

До кінця минулого сезону нам стало ясно, що команда недостатньо добре готова. Було кілька травм. У цьому сезоні такої проблеми немає.

Для нас це не стане проблемою, ми не будемо боятися, але 24 години, 48 годин – це велика різниця на цьому відрізку сезону", – цитує Сульшера Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Челсі розіграють між собою путівку в фінал Кубка Англії 19 липня, початок о 20:00.

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