Манчестер Юнайтед – Брюгге – 5:0 – видео голов и обзор матча с шоу экс- "горняка" Фреда против команды Соболя

Манчестер Юнайтед уничтожил Брюгге (5:0) в домашнем матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Брюгге сделал большой подарок сопернику уже на 23 минуте. Защитник Симон Дели рукой отбил опасный удар Джеймса – прямая красная ивуарийцу и пенальти, который уверенно реализовал Фернандеш.

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После этого матч стал легкой прогулкой для Манчестер Юнайтед. Подопечные Сульшера еще до перерыва оформили разгром, а дубль Фреда под занавес встречи сделал счет совсем неприличным – 5:0.