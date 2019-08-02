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Малком перешел в Зенит и стал 4-м самым дорогим трансфером Барселоны "на выход"

16:41 224 Читати українською
Малком перешел в Зенит и стал 4-м самым дорогим трансфером Барселоны "на выход"
Малком / ФК Зенит

Вингер Малком завершил трансфер из испанской Барселоны в питерский Зенит.

Бразилец усилил чемпиона России, сообщает официальный сайт клуба.

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Малком заключил с питерцами соглашение на 5 лет. Ранее сообщалось, что трансфер вингера обойдется Зениту в 40 млн евро плюс бонусы. В российской Премьер-лиге 22-летний форвард будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.

Малком стал игроком Барселоны только год назад, перейдя из Бордо за 41 млн евро, но стать своим на Камп Ноу не сумел. В его активе лишь 15 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

К слову, Малком стал 4-й по стоимости продажей "блаугранас" за всю историю.

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