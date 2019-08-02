Малком перейшов у Зеніт і став 4-м найдорожчим трансфером Барселони "на вихід"

Вінгер Малком завершив трансфер із іспанської Барселони до пітерського Зеніта.

Бразилець підсилив чемпіона Росії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Малком уклав із пітерцями угоду на 5 років. Раніше повідомлялося, що трансфер вінгера обійдеться Зеніту в 40 млн євро плюс бонуси. У російській Прем'єр-лізі 22-річний форвард зароблятиме 8 млн євро за сезон.

Малком став гравцем Барселони лише рік тому, коли перейшов із Бордо за 42 млн євро, але стати своїм на Камп Ноу не зумів. У його активі лише 15 матчів у Ла Лізі, в яких він забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

До слова, Малком став 4-м у списку найдорожчих трансферів "на вихід" за всю історію "блаугранас".