"Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, была отличная атмосфера. Мы слышали, как весь стадион кричал "ВСУ". Мы играли для них, для наших защитников. Будем болеть за них вне поля.

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Во всех матчах мы доминировали и создавали моменты. В некоторых встречах забивали больше, в некоторых – меньше, но если брать игру, видно, что сборная прогрессирует. Мы будем и дальше прогрессировать. С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сборная Украины расписала боевую ничью с Ирландией (1:1) и с 7 очками занимает первую строчку в турнирной таблице группы В1. Очередные поединки в Лиге наций состоятся уже в сентябре.

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско