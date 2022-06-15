Миколенко: Ярмоленко как вино – с годами становится сильнее и лучше
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от второго матча с Ирландией (1:1) и подвел итоги выступлений "сине-желтых".
"Не скажу, что мы отскочили. Но и не скажу, что заслужили выиграть. 1:1 – закономерный результат. У Коллинза так получилось, он молодец, но на следующем сборе мы разберем ошибки и поймем, кто виноват в этом голе".
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Ярмоленко очень важный игрок, капитан, всегда ведет команду вперед. После небольшой паузы он вышел на поле и старался, как и остальные футболисты. Он как вино – с годами становится сильнее и лучше.
Посмотрим, что будет дальше. Впереди две игры против Шотландии – это два очень сложных матча, на выезде против Армении тоже будет непросто. Будет интрига до последней минуты.
В общей сложности мы выполнили задание на 50%. Потому что главная задача была выйти на чемпионат мира, но мы не вышли. Но в Лиге наций мы остались на первом месте. У нас могло быть девять очков, а могло быть шесть. Так что это закономерный результат, две команды хотели победить", – сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу УАФ.
Напомним, следующие матчи в Лиге наций Украина проведет уже в сентябре – первым соперником станут шотландцы.
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