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Малиновский рассказал, кому обязан дублем в ворота сборной Литвы

00:38 99 Читати українською
Малиновский рассказал, кому обязан дублем в ворота сборной Литвы
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над Литвой.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Шевченко поздравил с результатом. Нам нужно было брать три очка. Но самое интересное еще впереди. Мои голы? Во время первого Мораес прекрасно сыграл. Соперник не ожидал.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Второй гол? Зинченко и Матвиенко закрыли обзор вратарю. На них можно записать ассист. У меня хорошо получилось пробить. Сначала думал перебрасывать стенку, но выбрал путь легче. Если попадаешь под штангу, там уже без шансов. Первый гол посвящаю моей будущей дочери.

Португалия? Все любят играть против топ-команд. Будет очень интересно. Плюс в Киеве будет полный стадион. Сейчас у нас такое поколение в сборной, все хотят играть. Все выходят на поле с азартом, идут в столкновения. У нас очень хорошая интенсивность. Все понимают принципы нашей игры", – сказал Малиновский.

Украина победила Литву эффектным дублем Малиновского – мы почти на чемпионате Европы

blog_ava
Украина победила Литву эффектным дублем Малиновского – мы почти на чемпионате Европы
11 октября
1362
Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Литва Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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