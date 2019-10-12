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Маліновський розповів, кому завдячує дублем у ворота збірної Литви

00:38 259 Читать на русском
Маліновський розповів, кому завдячує дублем у ворота збірної Литви
Руслан Маліновський / Getty images

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський в ефірі каналу "Футбол 1" прокоментував перемогу над Литвою.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Шевченко привітав з результатом. Нам потрібно було брати три очки. Але найцікавіше ще попереду. Мої голи? Під час першого Мораєс чудово зіграв. Суперник не очікував.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Другий гол? Зінченко і Матвієнко закрили огляд воротареві. На них можна записати асист. У мене ж добре вийшло пробити. Спочатку думав перекидати стінку, але вибрав шлях легший. Якщо потрапляєш під штангу, там вже без шансів. Перший гол присвячую моїй майбутній доньці.

Португалія? Всі люблять грати проти топ-команд. Буде дуже цікаво. Плюс в Києві буде повний стадіон. Зараз у нас таке покоління у збірній, що всі хочуть грати. Всі виходять на поле з азартом, йдуть у зіткнення. У нас дуже хороша інтенсивність. Всі розуміють принципи нашої гри", – сказав Маліновський.

Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи

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Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020 – як це було
11 жовтня
35700
Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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