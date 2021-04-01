"Потрібно було забивати свої моменти, діяти швидше, ніж суперник. Так виходило, що я отримував м'яч нижче, проходив півзахисника, а за ним уже захисник. Нам потрібно більше за спину м'яч просити, атакувати, тому що у нас все для цього є. Не вистачає руху в останній фазі. Потрібно працювати, додавати і не пропускати проти такої команди.

Україна – Казахстан – 1:1 – відео голів

Не можна ментально себе навантажувати, після гри вже нічого не зміниш. Потрібно дограти сезон і готуватися до Євро. Тут особливо нічого розбирати, бо ми повинні грати більш солідно, продуктивно.

Коноплянка і Ярмоленко – ключові гравці для збірної, для наших флангів, які завжди працювали. У них є час, щоб відновитися і підійти до Євро в хорошій формі. Все ще попереду, не потрібно сильно перейматись цією ситуацією, ще багато ігор. Смуток і незадоволення результатом повинні бути. Видно, що всі втомилися. Сподіваюся, що в наступних матчах нам пощастить більше.

Коли вони отримували м'яч, дуже легко розвертались. Так не має бути. Подивимося, що тренерський штаб скаже, потрібно працювати над цим. Це повинно дати поштовх збірній", – зізнався Маліновський в ефірі Футбол 1.

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