Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, за підсумками року – в топ-3

Руслан Маліновський і досі має неабияку повагу в Бельгії, хоча хавбек збірної України покинув тамтешній чемпіонат пів року тому.

Екс-півзахисник Генка став лідером голосування за найкращого гравця ліги Жупіле у першій частині 2019 року, інформує Sporza.

Крім Маліновського, у чільній п'ятірці було ще троє представників чинних чемпіонів Бельгії. Українець разом зі своїм колишнім одноклубником Леандро Троссаром мав колосальну перевагу над конкурентами – 220 і 191 бал відповідно.

Vanaken krijgt een pak meer stemmen dan Mbokani in de 1e stemronde, Malinovski staat voorlopig op 1https://t.co/kMm4GM1U1b #GoudenSchoen pic.twitter.com/NJr89gNuoO — sporza (@sporza) January 15, 2020

Однак Маліновський не міг виграти бельгійський Gouden Schoen, бо змінив влітку чемпіонат і за другу частину минулого року не отримав жодного голосу.

Найкращим гравцем Бельгії у 2019-му назвали хавбека Брюгге Ханса Ванакена – 322 бали. Другим став колишній форвард Динамо Д'ємерсі Мбокані – 303 бали. Руслану Маліновському вистачило запасу для підсумкового третього місця.

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку