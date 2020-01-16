toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, за підсумками року – в топ-3

00:23 1116 Читать на русском
Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, за підсумками року – в топ-3
Руслан Маліновський у Генку / HLN

Руслан Маліновський і досі має неабияку повагу в Бельгії, хоча хавбек збірної України покинув тамтешній чемпіонат пів року тому.

Екс-півзахисник Генка став лідером голосування за найкращого гравця ліги Жупіле у першій частині 2019 року, інформує Sporza.

Крім Маліновського, у чільній п'ятірці було ще троє представників чинних чемпіонів Бельгії. Українець разом зі своїм колишнім одноклубником Леандро Троссаром мав колосальну перевагу над конкурентами – 220 і 191 бал відповідно.

Однак Маліновський не міг виграти бельгійський Gouden Schoen, бо змінив влітку чемпіонат і за другу частину минулого року не отримав жодного голосу.

Найкращим гравцем Бельгії у 2019-му назвали хавбека Брюгге Ханса Ванакена – 322 бали. Другим став колишній форвард Динамо Д'ємерсі Мбокані – 303 бали. Руслану Маліновському вистачило запасу для підсумкового третього місця.

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку

blog_ava
Український нападник розірвав контракт з Ригою
06:30
3424
Теги
Бельгія Українці за кордоном Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Ханс Ванакен Ханс Ванакен Генк Генк Леандро Троссар Леандро Троссар Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
    Україна — 12:312441 Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
4
год
:
1
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук