"Я думаю, что получилась интересная игра. Было много моментов и у нас, и у Германии. В завершающей стадии нужно действовать более хладнокровно. Могли забивать второй мяч, но затем пропустили и слишком низко сели. Хотя начали очень хорошо. Есть над чем работать. Нужно дорожить мячом с такими командами. Они мало ошибаются. Но все ребята старались, их нельзя в чем-то упрекнуть.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов

У нас еще будут теоретические занятия, разберем игру. Были моменты, когда мы контролировали игру. Но разница заключается в последних 20-ти метрах. Как играла Германия, и как мы. Футболисты разбираются на "пятачке". У нас было три штанги. Это невезение. Могли забивать больше.

Во втором тайме пытались встречать соперника выше. Для нас это хороший тест. Немцам мы создали гораздо больше проблем, чем в Киеве, но нужно принять этот результат. Теперь будем готовиться к Швейцарии", – сказал Малиновский в эфире ТК Футбол.

Заметим, после 5-ти туров Украина расположилась на третьей строчке в группе А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут матч во вторник, 17 ноября.

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