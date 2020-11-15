"Я думаю, що вийшла цікава гра. Було багато моментів і у нас, і у Німеччини. У завершальній стадії потрібно діяти більш холоднокровно. Могли забивати другий м'яч, але потім пропустили і занадто низько сіли. Хоча почали дуже добре. Є над чим працювати. Потрібно дорожити м'ячем з такими командами. Вони мало помиляються. Але всі хлопці старалися, їх не можна в чомусь дорікнути.

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів

У нас ще будуть теоретичні заняття, розберемо гру. Були моменти, коли ми контролювали гру. Але різниця полягає в останніх 20-ти метрах. Як грала Німеччина, і як ми. Футболісти розбираються на "п'ятачку". У нас було три штанги. Це невезіння. Могли забивати більше.

У другому таймі намагалися зустрічати суперника вище. Для нас це хороший тест. Німцям ми створили набагато більше проблем, ніж в Києві, але потрібно прийняти цей результат. Тепер будемо готуватися до Швейцарії", – сказав Маліновський в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, після 5-ти турів Україна розташувалась на третій сходинці у групі А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу Ліги націй у вівторок, 17 листопада.

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