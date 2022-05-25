"о, что сборная Украины больше не проведет спаррингов, читалось. Сложно сейчас за короткий период найти достойного соперника.

Петраков отказался от матча Украины с испанскими командами и тремя сборными – тренер объяснил свое решение

В данном случае не остается ничего другого, как сыграть "двусторонку". Конечно, это очень плохо. Сезона нет, дефицит игровой практики огромный.

Я боюсь этого матча с шотландцами. Я играл в Шотландии и знаю, как там сложно. Если там дрогнешь, пиши пропало. Несмотря на то, что шотландцы в последнее время значительно прибавили в игре с мячом, главными в противостоянии с ними станут хорошие кондиции, выдержка под сумасшедшим давлением. Надеюсь, сборной Украины хватит духа, чтобы не дрогнуть", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом. Также у главной команды страны запланированы стартовые поединки Лиги наций 2022/23: два с Ирландией и один с Арменией.

"Не стримався і вдарив партнера. Соромно дотепер": анархіст у Шахтарі, секретна зброя Чорноморця та свідок епідемії