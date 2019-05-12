Малиновский ассистом не помог Генку досрочно оформить чемпионство в матче с главным конкурентом Брюгге

В матче 8 тура группы чемпионов в лиге Жюпилер Генк с Русланом Малиновским, который отдал ассист, уступил главному конкуренту в борьбе за чемпионство – Брюгге (2:3).

Бельгия. Ліга Жюпилер. Группа чемпионов, 8 тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голы: Ванакен, 93, Опенда, 63, Диатта, 67 – Деваест, 3, Гано, 87

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Генк с Русланом Малиновским приехал в гости к главному конкуренту в борьбе за чемпионство – Брюгге. Уже на 3-й минуте гости вышли вперед усилиями Деваеста, но во втором тайме хозяева устроили команде украинца 15-минутку ада. 3 гола и заработанный пенальти, который не реализовал главная звезда Брюгге Ханс Ванакен. Под занавес встречи Малиновский отдал ассист на Гано, и тот сократил отставание. В компенсированное время гости имели возможность отыграться, но не смогли этого сделать.

Таким образом, Брюгге еще сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула, набрав 47 очков. У Генка 50 пунктов в активе. В последнем туре Малиновского и компанию ожидает выезд на Констант Ванден Сток на игру против Андерлехта Евгения Макаренко.