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Маліновський асистом не допоміг Генку достроково оформити чемпіонство у матчі з головним конкурентом Брюгге

12 травня 20:53 990 Читать на русском
Маліновський асистом не допоміг Генку достроково оформити чемпіонство у матчі з головним конкурентом Брюгге
Брюгге – Генк – 3:2 / ФК Брюгге

У матчі 8 туру групи чемпіонів у лізі Жюпілер Генк із Русланом Маліновським, який віддав асист, поступився головному конкуренту в боротьбі за чемпіонство – Брюгге (2:3).

Бельгія. Ліга Жюпілер. Група чемпіонів, 8 тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Ванакен, 93, Опенда, 63, Діатта, 67 – Деваест, 3, Гано, 87

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Генк із Русланом Маліновським завітав у гості до головного конкурента в боротьбі за чемпіонство – Брюгге. Вже на 3-й хвилині гості вийшли вперед зусиллями Деваеста, але в другому таймі господарі влаштували команді українця 15-хвилинку пекла. 3 голи і зароблений пенальті, який не реалізував головна зірка Брюгге Ханс Ванакен. Під завісу зустрічі Маліновський віддав асист на Гано, і той скоротив відставання. У компенсований час гості мали нагоду відігратись, але не змогли цього зробити.

Таким чином, Брюгге ще зберігає шанси на здобуття чемпіонського титулу, набравши 47 очок. У Генка 50 пунктів в активі. В останньому турі Маліновського та компанію очікує виїзд на Констант Ванден Сток на гру проти Андерлехта Євгена Макаренка.

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Українці за кордоном Генк Генк Бельгія Брюгге Брюгге
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