Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил награду за свои выступления в чемпионате Италии в мае.

Серия А в своем Instagram назвала имя лучшего игрока первенства в мае – им стал хавбек Руслан Малиновский.

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Украинец продолжил приятную тенденцию Аталанты, став вторым подряд игроком бергамасков, который получил награду лучшего игрока месяца в Серии А – в апреле лучшим стал Луис Муриэль. Вручение награды состоится 23 мая перед поединком против Милана.

К слову, Малиновский сыграл в 42 матчах в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов. Интересно, что в мае украинец провел 4 поединка в Серии А, в которых отметился 2 голами и 3 ассист.

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