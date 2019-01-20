Мальдини в этот день 34 года назад дебютировал за Милан, а затем стал легендой клуба

Знаменитый защитник Милана Паоло Мальдини 20 января 1985 впервые вышел на поле в составе "россонери".

Паоло Мальдини – икона Милана образца "девяностых-нулевых", который влюбил в себя современное поколение болельщиков. 25 сезонов, более 900 матчей, 26 трофеев в футболке "россонери". Он был живой легендой клуба.

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Началось все 34 года назад – 20 января 1985-го Мальдини дебютировал за Милан. В матче чемпионата Италии против Удинезе тогдашний тренер команды Нильс Лидхольм впервые выпустил 16-летнего мальчика на поле, заменив травмированного Серджио Баттистини. Паоло называет дебют в Серии А самой большой радостью в жизни.

"По дороге на стадион я спрашивал себя: "Как я здесь оказался?". Я никогда не думал, что сыграю. Но это произошло. Поле было плохим, впервые прикоснувшись к мячу, я сделал пас назад на нашего вратаря Терранео. До сих пор задаюсь вопросом, что могло произойти, если бы на пути мяча была кочка", – вспоминал в интервью La Gazzetta dello Sport экс-капитан "россонери".

Мальдини помог Милану выиграть огромное количество титулов:

– 7 раз чемпионат Италии

– Кубок Италии

– 5 раз Суперкубок Италии

– 5 раз Лигу чемпионов

– 5 раз Суперкубок УЕФА

– дважды Межконтинентальный кубок

– Клубный чемпионат мира

Мальдини посвятил свою карьеру одному клубу и завершил ее почти 10 лет назад. Сейчас работает директором по стратегическому развитию в родном Милане, а его сын Даниэль – забивает классные голы за Примаверу "россонери".