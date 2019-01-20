Мальдіні в цей день 34 роки тому дебютував за Мілан, а згодом став легендою клубу

Знаменитий захисник Мілана Паоло Мальдіні 20 січня 1985 року вперше вийшов на поле в складі "россонері".

Паоло Мальдіні – ікона Мілана зразка "дев'яностих-нульових", який закохав у себе сучасне покоління вболівальників. 25 сезонів, понад 900 матчів, 26 трофеїв у футболці "россонері". Він був живою легендою клубу.

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Розпочалося все 34 роки тому – 20 січня 1985-го Мальдіні дебютував за Мілан. У матчі чемпіонату Італії проти Удінезе тодішній тренер команди Нільс Лідхольм вперше випустив 16-річного хлопчину на поле, замінивши травмованого Серджіо Баттістіні. Паоло називає дебют у Серії А найбільшою радістю у своєму житті.

"По дорозі на стадіон я запитував себе: "Як я тут опинився?". Я ніколи й гадки не мав, що зіграю. Але це сталося. Поле було поганим, вперше доторкнувшись до м'яча, я зробив пас назад на нашого воротаря Терранео. Досі задаюся питанням, що могло статися, якби на шляху м'яча був горбик", – пригадував в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport екс-капітан "россонері".

Мальдіні допоміг Мілану виграти величезну кількість титулів:

– 7 разів чемпіонат Італії

– Кубок Італії

– 5 разів Суперкубок Італії

– 5 разів Лігу чемпіонів

– 5 разів Суперкубок УЄФА

– двічі Міжконтинентальний кубок

– Клубний чемпіонат світу

Мальдіні присвятив свою кар'єру одному клубу і завершив її майже 10 років тому. Зараз працює директором зі стратегічного розвитку в рідному Мілані, а його син Даніель – забиває класні голи за Прімаверу "россонері".