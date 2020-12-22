Наставник полтавців розраховує на допомогу чемпіона світу U-20, але чекає й інших новачків.

Луческу окреслив головні зимові трансферні пріоритети Динамо

"Сподіваємося, що Цітаішвілі нам допоможе. Перспективний футболіст. Хочемо підсилити інші позиції, але подивимося. Буде залежати від якості футболістів. Поки когось на прикметі ще немає", – заявив Максимов у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Цітаішвілі провів лише 4 матчі у першій половині сезону, результативними діями не відзначався. Ворскла стала одним з відкриттів УПЛ, пішовши зимувати на п'ятій сходинці.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі