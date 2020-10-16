"Сейчас буду сдавать третий тест. 17 октября скажут результат. Два предыдущих были положительными. Никаких симптомов нет. Температуры нет, только кашель.

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Не знаю, кто меня заменит на тренерской скамье. Два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Сергей Долганский (тренер вратарей – примечание.). Кстати, семь человек из основного состава тоже заболели. Кто будет жив, то и сыграет", – сказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что Ворскла стала главной сенсацией после старта сезона. В пяти турах полтавчане набрали 11 очков и в данный момент делят лидерство с киевским Динамо. Матч против донецкого Олимпика запланирован на 18 октября. Начало в 14:00.

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