"Зараз буду здавати третій тест. 17 жовтня скажуть результат. Два попередніх були позитивними. Жодних симптомів нема. Температури немає, тільки кашель.

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Не знаю, хто мене замінить на тренерській лаві. Два асистенти теж підхопили хворобу. Зараз команду тренує Сергій Долганський (тренер воротарів – примітка.). До речі, сім осіб з основного складу теж захворіли. Хто буде живий, той і зіграє", – сказав Максимов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що Ворскла стала головною сенсацією після старту сезону. У п'яти турах полтавці набрали 11 очок і наразі поділяють лідерство з київським Динамо. Матч проти донецького Олімпіка запланований на 18 жовтня. Початок о 14:00.

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