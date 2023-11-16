Максимов против Скрипника и битва лидеров – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16-го и 17-го туров
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению двух туров в элитном дивизионе.
Матчи обоих туров будут проводиться в течение 4-х дней: 16-го – с 1-го по 4-е декабря, а 17-го – с 8-го по 11-е декабря включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Центральным матчем 16-го тура станет противостояние Юрия Максимова со своей бывшей командой – Ворсклой, а в 17-м туре состоится битва нынешних лидеров УПЛ – Полесья и СК Днепр-1.
16 ТУР
1 декабря (пятница)
Полесье – Верес – 17:00
2 декабря (суббота)
Колос – Оболонь – 13:00
Кривбасс – Александрия – 15:00
СК Днепр-1 – Ворскла – 17:00
3 декабря (воскресенье)
Минай – Динамо – 13:00
Черноморец – ЛНЗ – 15:00
Шахтер – Металлист 1925 – 17:00
4 декабря (понедельник)
Заря – Рух – 13:00
17 ТУР
8 декабря (пятница)
Шахтер – Верес – 17:00
Полесье – СК Днепр-1 – 19:00
9 декабря (суббота)
ЛНЗ – Минай – 13:00
Кривбасс – Заря – 15:00
10 декабря (воскресенье)
Ворскла – Рух – 13:00
Черноморец – Колос – 15:00
11 декабря (понедельник)
Металлист 1925 – Александрия – 17:00
Динамо – Оболонь – 19:00
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