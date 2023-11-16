Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению двух туров в элитном дивизионе.

Виктор Скрипник и Юрий Максимов / Фотоколлаж из открытых источников

Матчи обоих туров будут проводиться в течение 4-х дней: 16-го – с 1-го по 4-е декабря, а 17-го – с 8-го по 11-е декабря включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Центральным матчем 16-го тура станет противостояние Юрия Максимова со своей бывшей командой – Ворсклой, а в 17-м туре состоится битва нынешних лидеров УПЛ – Полесья и СК Днепр-1.

16 ТУР

1 декабря (пятница)

Полесье – Верес – 17:00

2 декабря (суббота)

Колос – Оболонь – 13:00

Кривбасс – Александрия – 15:00

СК Днепр-1 – Ворскла – 17:00

3 декабря (воскресенье)

Минай – Динамо – 13:00

Черноморец – ЛНЗ – 15:00

Шахтер – Металлист 1925 – 17:00

4 декабря (понедельник)

Заря – Рух – 13:00



17 ТУР

8 декабря (пятница)

Шахтер – Верес – 17:00

Полесье – СК Днепр-1 – 19:00

9 декабря (суббота)

ЛНЗ – Минай – 13:00

Кривбасс – Заря – 15:00

10 декабря (воскресенье)

Ворскла – Рух – 13:00

Черноморец – Колос – 15:00

11 декабря (понедельник)

Металлист 1925 – Александрия – 17:00

Динамо – Оболонь – 19:00

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