Зустріч між українською та ізраїльською командами мала відбутися ще 26 жовтня. У зв'язку з воєнними діями на території Ізраїлю всі спортивні заходи були скасовані. Матч перенесли на 25 листопада.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, Зоря та Маккабі Тель-Авів зіграють в Сербії. Зустріч відбудеться в містечку Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена, який вміщує 4500 глядачів. Про час початку матчу буде повідомлено пізніше. Варто зазначити, що в першому матчі луганці програли з рахунком 3:1.

Зоря наразі перебуває на третьому місці в групі, маючи чотири бали. Маккабі Тель-Авів випереджає український клуб на два очки й перебуває на другій сходинці.

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