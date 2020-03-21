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Макаренко рассказал о жестких условиях изоляции в Бельгии

09:18 68 Читати українською
Макаренко рассказал о жестких условиях изоляции в Бельгии
Евгений Макаренко / Сайт Кортрейка

Украинский легионер Кортрейка Евгений Макаренко признался, что соблюдение карантина дается ему очень нелегко.

"К сожалению, мы все находимся на карантине. Тренировка – единственный способ выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

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Ситуация очень печальная, все должны сидеть дома. Главное – чтобы все были здоровы, и этот вирус удалось остановить", – рассказал Макаренко в комментарии Футбольный формат.

Напомним, чемпионат Бельгии принял решение о временной остановке минимум до 30 апреля.

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Теги
коронавирус Кортрейк Кортрейк Украинцы за рубежом Евгений Макаренко Евгений Макаренко Бельгия
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