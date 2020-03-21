Макаренко рассказал о жестких условиях изоляции в Бельгии

Украинский легионер Кортрейка Евгений Макаренко признался, что соблюдение карантина дается ему очень нелегко.

"К сожалению, мы все находимся на карантине. Тренировка – единственный способ выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Жена Малиновского отправила мощный сигнал всем, кто игнорирует коронавирус – жуткое фото

Ситуация очень печальная, все должны сидеть дома. Главное – чтобы все были здоровы, и этот вирус удалось остановить", – рассказал Макаренко в комментарии Футбольный формат.

Напомним, чемпионат Бельгии принял решение о временной остановке минимум до 30 апреля.

"Коли дружина народжувала, Міліто забивав Баварії": українські брати підкорюють Італію – Ювентус, Інтер, Мілан у захваті