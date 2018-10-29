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Майнц – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча

28 октября 00:00 91 Читати українською
Майнц – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча
Майнц – Бавария – 1:2 / ФК Бавария

Бавария в матче 9 тура Бундеслиги на выезде одолела Майнц. Смотрите видео голов и обзор матча.

Майнц в рамках 9 тура Бундеслиги дома принимал чемпиона мюнхенскую Баварию. "Рекордмайстеру" крайне необходима была победа, чтобы приблизиться к лидеру дортмундской Боруссии.

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Мюнхенцы имели абсолютное игровое преимущество, которое воплотилась в голы Леона Горетцки и Тьягу Алькантары. Хозяева ответили точным ударом Жан-Поля Боетиюса.

Бавария после 9 туров имеет 19 очков и находится на 2 строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии, 9-й тур

Майнц – Бавария – 1:2

Голы: Боетиюс, 48 – Горетцка, 39, Алькантара, 62

Германия9 тур

Майнц - Бавария: Суббота 27 октября 2018

Майнц
Матч окончен
1 : 2
Бавария
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