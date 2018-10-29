Хоффенхайм в большинстве разгромил Штутгарт: 9-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В 9-ом туре немецкой Бундеслиги Герта взяла очки в Дортмунде, Бавария получила тяжелую победу над Майнцом, Вольфсбург разгромил Фортуну, Ганновер проиграл Аугсбургу, а Хоффенхайм разбил Штутгарт.

Боруссия дома принимала Герту, с которой вышел очень непростой поединок. Первый тайм был за дортмундцами, которые довольно быстро вышли вперед на 19-й минуте усилиями Санчо – впрочем, этот гол отменили из-за офсайда. Санчо не остановился и забил через восемь минут после контратаки три в один, замкнув передачу Гётце в пустые ворота. Герта конце тайма проснулась, создала несколько моментов и подловила "пчёл" на ошибке в обороне – на 41-й минуте Миттельштадт выполнил прекрасную передачу, а Калу вышел один на один и переиграл Бурки. Тем не менее, во втором тайме Дортмунд прижал берлинцев: на 73-й минуте Боруссия раскатала красивую комбинацию, и Санчо забил, казалось победный гол в пустые ворота – 2:1. Однак, Герте удалось спастись на 90+1-й минуте, заработав пенальти – его реализовал Калу.

Боруссия Д – Герта – 2:2 – видео голов и обзор матча

Бавария провела выездной матч против Майнца по схожему сценарию – даже первый гол мюнхенцев отменили из-за офсайда. На 39-й Бавария смогла вырваться вперёд после великолепной передачи Киммиха, которую красивым и точным ударом в касание завершил Горецка – 0:1. На 48-й минуте Майнц отыгрался усилиями Боэтиюса, который замкнул прострел Бросински, но баварцы смогли собраться и забить победный гол – это Алькантара в подкате замкнул передачу Роберта Левандовски с правого фланга. Больше голов в матче забито не было.

Аугсбург на выезде уверенно справился с Ганновером, вырвавшись вперёд после углового на 8-й минуте – это Рани Хедира зацепился за мяч и пробил с нескольких метров в ближний. На 60-й минуте гости заработали штрафной, после выполнения которого Харагучи заблокировал мяч рукой – и это был пенальти, который уверенно реализовал Финнбогасон. Ганновер попытался начать камбэк на 72-й минуте, но гол Бебу остался единственным со стороны хозяев.

Аугсбург атмосферно отпраздновал 111-й День рождения в стиле ретро – это нужно увидеть

В матче между Фортуной и Вольфсбургом все было довольно банально. "Волки" давили на протяжении всего матча и отгрузили в ворота новичков Бундеслиги три сухих гола. Начало разгрому положил Вегорст, который на 41-й минуте реализовал пенальти. На 73-й Брекало удвоил преимущество гостей, а на 80-й Гинчек закрыл все вопросы.

Хоффенхайм в большинстве уничтожил Штутгарт. "Швабы" можно сказать начали матч в меньшинстве, Инсуа решил пойти прямой ногой на соперника и попал тому в лицо. Однако забивать Хоффенхайм начал только во втором тайме и голы посыпались один за другим. Счет открыл Бренет на 48 минуте, а уже через 2 минуты он ассистировал Жоелинтону. А на 60 минуте Штутгарт горел 0:4, Бельфодил за 3 минуты оформил дубль.

"This league's on fire": Бундеслига опубликовала песню о своем чемпионате

Таким образом, дортмундская Боруссия продолжает возглавлять турнирную таблицу с 21 очком, в то время как Бавария остаётся на втором месте в двух очках от "пчёл". Герта идёт на пятой строчке с семнадцатью очками, Аугсбург набрал двенадцать и поднялся на восьмую, а Вольфсбург с таким же количеством – на девятую строчку. Майнц с девятью идёт двенадцатым, Ганновер остался с шестью очками и опустился в зону вылета, а Фортуна, имея на одно меньше, осталась на последнем месте. Хоффенхайм набрал 13 очков и поднялся на 8 место, Штутгарт с 5 очками остался на последнем месте.

Чемпионат Германии, 9-й тур

Боруссия Д – Герта – 2:2

Голы: Санчо, 27, 73 – Калу, 41, 90+1 (пен)

Майнц – Бавария – 1:2

Голы: Боэтиюс, 48 – Горецка, 39, Алькантара, 62

Ганновер – Аугсбург – 1:2

Голы: Бебу, 72 – Хедира, 8, Финнбогасон, 61 (пен)

Фортуна – Вольфсбург – 0:3

Голы: Вегорст, 41 (пен), Брекало, 73, Гинчек, 80

Хоффенхайм – Штутгарт – 4:0

Голы: Бренет, 48, Жоэлинтон, 51, Бельфодил, 57, 60