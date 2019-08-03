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Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

19:29 1267 Читати українською
Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
Львов – Динамо 3 августа 2019: онлайн-трансляция матча УПЛ 2019/20

Львов принимает Динамо Киев во 2-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 – в этой новости на "Футбол 24".

 
Виталий Буяльский 45’
Виталий Буяльский 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Виталий Буяльский
45+3’ Виталий Буяльский
52’ Карлос Де Пена

Матч, как и онлайн-трансляция Львов – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30 по киевскому времени. Для команды Хацкевича это второй за 4 дня матч в городе льва. В среду динамовцы обыграли Карпаты со счетом 2:0. Львов же в УПЛ 2019/20 стартовал с выездной победы над Десной 2:1, героями которой стали бразильцы Жозе Витор и Тавареш. Львовяне выиграли только один матч против Динамо, и то на выезде. Все остальные 5 завершились минимальными победами киевлян.

Львов – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Отметим, что Александр Хацкевич перед стартом в квалификации Лиги чемпионов 2019/20 против Брюгге впервые делает несколько по сравнению с двумя стартовыми матчами украинского сезона. Бущан меняет Бойко в воротах. Шабанов выходит вместо Миколенко на левом фланге защиты. Сидорчук меняет Гармаша в центре поля, соответственно на его позицию ближе к воротам переходит Шепелев. Де Пена впервые в сезоне вышел в стартовом составе, меняя Вербича.

Львив: Сарнавский – Висенте, Борзенко (к), Братков, Адамюк – Жозе Витор, Мартан, Алваро, Реннан – Богунов – Бруно

Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов – Сидорчук (к) – Буяльский, Шепелев – Караваев, Беседин, де Пена

Львов – Динамо: стартовые составы на матч УПЛ

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