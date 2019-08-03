Львів – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Львів приймає Динамо Київ у 2-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30 за київським часом. Для команди Хацкевича це другий за 4 дні матч у місті лева. У середу динамівці обіграли Карпати з рахунком 2:0. Львів же в УПЛ 2019/20 стартував з виїзної перемоги над Десною 2:1, героями якої стали бразильці Жозе Вітор і Тавареш. Львів'яни виграли лише один матч проти Динамо, і той на виїзді. Усі інші 5 завершилися мінімальними перемогами киян.

Львів – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Відзначимо, що Олександр Хацкевич перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 проти Брюгге вперше робить декілька замін порівняно з двома стартовими матчами українського сезону. Бущан міняє Бойка у воротах. Шабанов виходить замість Миколенка на лівому фланзі захисту. Сидорчук міняє Гармаша в центрі поля, відповідно на його позицію ближче до воріт переходить Шепелєв. Де Пена вперше в сезоні вийшов у стартовому складі, замінивши Вербіча.

Львів: Сарнавський – Вісенте, Борзенко (к), Братков, Адамюк – Жозе Вітор, Мартан, Алваро, Реннан – Богунов – Бруно

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов – Сидорчук (к) – Буяльський, Шепелєв – Караваєв, Бєсєдін, де Пена

Львів – Динамо: стартові склади на матч УПЛ