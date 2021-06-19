"Горожане" уже начали активную подготовку к следующему сезону.

Львовяне уже успели провести со своим молодежным составом (команда Бессмертного победила 2:0 – прим.), а завтра, 20 июня, сыграют с одной из любительских команд Волынской области, сообщает meta-ratings.

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Львов ожидает еще 4 поединка – 26 июня запланирована встреча с Минаем, а позже должны состояться товарищеские матчи с Агробизнесом, Прикарпатьем, Подольем и Колосом.

К слову, львовяне заняли 8 место в прошлом розыгрыше УПЛ, набрав 29 очков в 26 турах. Добавим, что новый сезон УПЛ начнется для Львова поединком с Мариуполем.

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