Іспанські видання оцінили виступ гравців мадридського Реала у матчі 4 туру ЛЧ проти Шахтаря (1:1). Андрій Лунін опинився у приємній компанії.

Лише 4 гравці мадридців зіграли пристойно і підтвердили свою профпридатність в очах Карло Анчелотті. За версією AS, це саме Лунін, Начо, Рюдігер і Кроос. До всіх інших є питання. Ось детальні коментарі від AS та Marca щодо 16 "вершкових", які вчора ледь не програли Шахтарю у Варшаві.

Лунин после ничьей с Шахтером в ЛЧ: "Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в Реале"

Андрій Лунін

AS: Жодних претензій за пропущений гол. Діяв дуже добре, перехопив вихід Траоре і відбив дальній удар Зубкова.

Marca: Мав не так багато роботи. Дещо завагався під час виходу Траоре, але добре кинувся у ноги. Гарний сейв від підступного пострілу Зубкова. У пропущеному голі жодної вини немає.

Лукас Васкес

AS: Йому доводилося протистояти найбільшій небезпеці, оскільки Мудрик постійно зміщувався на цей фланг і змушував уважно діяти в захисті. В атаці від нього чекають більшого. Наприкінці гри він знову пішов уперед і зробив кілька точних кросів, особливо на 85-й хвилині на Вінісіуса, який пробив головою надто високо.

Marca: Правильні дії, але не більше. Без зайвого пафосу, проте й без помилок. Серйозний, рішучий та зосереджений, як завжди.

Начо

AS: Взагалі жодних питань. Діяв дуже чітко, виграв спринт на відкритому просторі у Траоре. Як завжди, добре.

Marca: Бездоганний. Ще одна видатна гра, що відкриває дискусію про його непотрапляння на ЧС. Жодної відповідальності за невдалий результат. Уважний, швидкий та сильний. Очолив оборону Реала.

Антоніо Рюдігер

AS: Це був його найкращий матч за Мадрид. Він потягнув команду догори. Мудрик жодного разу не зміг обіграти його. Саме така іскра була йому потрібна. Вишенька на торі – рятівний гол.

Marca: Зіграв дуже вправно майже у всіх моментах, добре відбивав атаки Шахтаря. Він зробив все можливе для порятунку очка, і це коштувало йому розбитого обличчя в жахливому зіткненні за гол. Вражає його образ, коли Антоніо у крові покидав поле.

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Ферлан Менді

AS: Його виступ зіпсований помилкою під час гола. Він навіть не стрибнув, щоб завадити Зубкову забити головою. Один раз пробив з-за меж карного майданчика, але високо.

Marca: Став співучасником гола Шахтаря. Навіть не помітив Зубкова, а потім здивовано дивився, як той забиває.

Орельєн Чуамені

AS: Йому було не дуже комфортно у схемі 4-4-2, яку Анчелотті виставив зі старту. На 56-й хвилині поступився місцем Модрічу. Вже у кількох іграх сезону він губився, і Анчелотті вирішував його міняти.

Marca: Невтішний результат відправив його на лаву запасних раніше, ніж зазвичай. Він добре відпрацьовував свою роль, рухався високо з інтенсивністю та самовіддачею. Був замінений на Модріча, коли Анчелотті вирішив додати креативу в атаці.

Федеріко Вальверде

AS: Його "розчинила" загальна прісна гра команди. Найкраща дія за матч – хороший дальній удар, який парирував Трубін.

Marca: Він не міг бігати стільки, скільки йому хотілося б. Сірий матч на позиції півзахисника. Втім, його енергія та ентузіазм у поверненні м'яча завжди допомагали команді.

Тоні Кроос

AS: Його подача на Рюдігера згладила загалом посередній матч. Розпочав не надто потужно, але з кожною хвилиною додавав.

Marca: Ще один сольний концерт, він поза сценарієм. Як завжди, коли Модріча немає, він монополізував нитки керування атакою. Варта уваги і його робота в обороні проти швидких передачах Шахтаря. Діяв зосереджено, ще один якісний виступ від Тоні.

Родріго

AS: Від нього чекали набагато більшого, адже він нарешті грав ліворуч. Втім, бразилець змарнував рідкісну нагоду показати себе на улюбленій позиції.

Marca: Неоднозначна гра, яка радить повернутися до звичного розташування. Родріго був малопомітний, не вдалося налагодити зв'язок з Бензема та Азаром. Залишив два спалахи: випадковий удар з дуже гострого кута та чудовий пас на Бензема.

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Карім Бензема

AS: Невже навіть "Гоблін" пав? Не може бути. Найкращий Бензема незабаром повернеться, але останні травми не дають йому спокою. Він нагадав про себе лише на початку матчу.

Marca: Два удари з дуже незручних позицій стали його єдиним доробком в атаці. Він все ще "буксує" після травми. Чудовим пасом п'ятою вивів Родріго проти Трубіна в одному з небагатьох моментів, коли вони змогли об'єднатися.

Еден Азар

AS: Тотальна аварія бельгійця, яка цілком може бути останнім шансом від Анчелотті. Тренер зробив усе, щоб воскресити його. У Варшаві він грав на позиції другого нападника, але жодного разу навіть не пробив по воротах. Нічого з цього не вийшло.

Marca: Чергова втрачена можливість. Спробував і в півзахисті, і другим нападником з Бензема. Старався, але все безуспішно. Мав коротенький момент натхнення з Родріго та Бензема. Наразі жодних натяків на зміну статусу.

Вийшли з лави запасних, Лука Модріч

AS: Спокійно увійшов у гру, додавши Реалу динаміки та контролю м'яча.

Marca: Замінив Чуамені і повернув Реалу спокій та контроль.

Вінісіус

AS: Мав можливість забити головою, але пробив надто високо. Дуже неточно.

Marca: Він замінив Азара на 56-й хвилині. Дуже мало від бразильця, якому не вдалося додати Реалу гостроти проти оборони Шахтаря. Зіграв без натхнення.

Едуардо Камавінга

AS: Додав енергії в центрі поля.

Marca: Вийшов замість Вальверде на 67-й хвилині. Він додав команді сили та свіжості, щоб пресингувати на чужій половині поля.

Марко Асенсіо

AS: Він добре увійшов у гру, хоча знову отримав не так багато часу.

Marca: Замінив Родріго і встиг відзначитися гострими діями за свої 25 хвилин.

Девід Алаба

AS: Вийшов на позиції лівого захисника, але ніяк не допоміг в атаці.

Marca: Замінив Менді, що дало команді більше глибини та різноманіття на лівому фланзі.

Додамо, що навіть нічиєї Реалу вистачило для збереження першого місця і дострокового виходу у плей-офф ЛЧ. Вчорашня зустріч може допомогти Карло Анчелотті обрати склад на Класіко, яке відбудеться вже цієї неділі о 17:15.

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